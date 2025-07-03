ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 3.8 Milyon Varil Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 800 bin varil artarak 419 milyon varile ulaştı. Benzin stokları da 4 milyon 200 bin varil artış gösterdi. Ancak, günlük ham petrol üretimi 2 bin varil azalarak 13 milyon 433 bin varile geriledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 800 bin varil artışla 419 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 4 milyon 200 bin varil artışla 232 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Haziran haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 433 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 976 bin varil artışla 6 milyon 919 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 1 milyon 965 bin varil azalışla 2 milyon 305 bin varil oldu.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen

Ali Koç'a seslenerek yapması gereken transferi yalvar yakar açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.