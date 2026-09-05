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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

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Baker Hughes verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 449'a çıktı. Son bir yılda 35 artış görüldü. Petrol fiyatları ise Brent 95,85 dolar, Batı Teksas tipi ham petrol 91,22 dolar seviyesinde.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ağustos - 4 Eylül döneminde önceki haftaya göre 2 artarak 449 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 35 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 95,85 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,22 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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