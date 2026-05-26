Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlamasıyla Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle kapattı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 gerilerken, ECB Başekonomisti jeopolitik gerilimin Avro Bölgesi görünümünü kötüleştirdiğini belirtti.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 değer kaybederek 628,01 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 gerileyerek 8.173,11 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 25.184,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalarak 49.899,22 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24 artarak 10.491,39 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.48 itibarıyla yerinde seyrederek 1,187 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ardından taraflar arasında yürütülen sürecin kırılganlığına odaklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin ve tırmanan enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi makroekonomik görünümünü belirgin şekilde kötüleştirdiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
