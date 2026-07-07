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ABD'nin dış ticaret açığı bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı

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ABD'nin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. İhracat düşerken ithalat arttı.

ABD'nin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi.

Böylece dış ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 78,3 milyar dolar olması yönündeydi. Nisan ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 54,6 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi. İthalatı ise yüzde 3,3 artarak 395,3 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin büyük ticaret ortaklarından Meksika ile mal ticareti açığı mayısta aylık bazda 5,3 milyar dolar artarak 20,1 milyar dolara çıktı.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (20,6 milyar dolar), Tayvan (19,4 milyar dolar), Çin (14,5 milyar dolar), Avrupa Birliği (9,3 milyar dolar), Kanada (7 milyar dolar), Almanya (5,7 milyar dolar), Malezya (4,7 milyar dolar), Güney Kore (4,4 milyar dolar), Hindistan (4,1 milyar dolar), İrlanda (4 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), İsviçre (2,3 milyar dolar), Japonya (2 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar) ve İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (9,1 milyar dolar), Hong Kong (5,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,8 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,4 milyar dolar), Brezilya (1,1 milyar dolar), Singapur (900 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (300 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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