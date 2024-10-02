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ABD'nin dev bankası çöktü

ABD'nin dev bankası çöktü
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Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bankası Bank of America'da on binlerce müşteri hesaplarına ulaşamıyor. Mobil bankacılık hizmetlerine ulaşabilen müşteriler ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini belirtiyor.

ABD'nin dev bankalarından Bank of America'da on binlerce müşteriyi etkileyen kesinti yaşanıyor. Müşteriler mobil bankacılık üzerinden ya hizmet alamıyor ya da hesaplarında boş bakiye görüyor.

Downdetector sitesi, kullanıcıların çevrimiçi ve mobil bankacılık ve ATM hizmetlerinin çalışmadığını doğruladı. Hesaplarına ulaşabilen müşteriler ise uygulama üzerinde hesaplarını boşaltıldığını gördüler.

BANKADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Downdetector'a göre, kesinti ABD genelinde yaygın ve başta New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle'ı etkiliyor.Bankadan henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Genco:

Kökün kurur inşallah Amerika..

8
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Kemal Çiftçioglu:

sahte başlıklar Selçuk kızıltepeden herkese bulaşacak gibi

0
1
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