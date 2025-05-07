FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

ABD Merkez Bankası ( Fed ), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, 2025'in üçüncü faiz kararında da pas geçti.

FED, FAİZİ SABİT TUTTU

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Karar, piyasaların beklentisine paralel şekilde gerçekleşti.

İLK 3 TOPLANTIDA FAİZ DEĞİŞMEDİ

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimi yapan FOMC, eylül ayında ise faizi 50 baz puan indirmişti. FOMC, 2024'ün aksi bir tutum sergileyerek, 2025'te şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

TRUMP'IN BASKILARI YANITSIZ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık dile getirdiği faiz indirimi çağrısını da FED yanıtsız bırakmış oldu. FED, Trump'ın baskısına karşın 2025'in ilk 3 toplantısında da faizi değiştirmedi.

ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini piyasaların beklentisi doğrultusunda 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. 2024'te üst üste 3 faiz indirimi yapan FED, ABD Başkanı Trump'ın indirim baskısına rağmen 2025'in ilk 3 toplantısını pas geçmiş oldu.

"İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜK SEVİYEDE İSTİKRAR KAZANDI"

Fed'in net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

"DAHA YÜKSEK ENFLASYON RİSKLERİ ARTTI"

FOMC maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtildi. Komitenin, hedeflerine yönelik risklere dikkat ettiği, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olduğu ifade edildi.