FED, faizi sabit bıraktı

Piyasaların merakla beklediği haber geldi, ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

İKİ BUÇUK YIL SONRA İLK KEZ OY AYRILIĞI YAŞANDI

Fed yetkilileri, yayımlanan yeni projeksiyonlarında 2026 yıl sonu için medyan faiz oranı beklentisini yüzde 3,4 olarak korudu. 2027 ve 2028 yıl sonu beklentileri de yüzde 3,1 seviyesinde sabit kalırken, uzun vadeli medyan faiz tahmini yüzde 3,0'dan yüzde 3,1'e yükseltildi.

Projeksiyonlar, 2026'da 25 baz puanlık, 2027'de ise yine 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. Ancak 19 politika yapıcıdan 7'si 2026 yıl sonunda faizlerin değişmeyeceğini savunurken, bir yetkili 2027'de faiz artırımı öngördü; bu durum Fed'de yaklaşık iki buçuk yıl sonra ilk kez oy ayrılığına işaret ediyor.

FED'İN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2 OLARAK KORUNUYOR

Enflasyon beklentileri ise belirgin biçimde yukarı revize edildi. 2026 yıl sonu PCE enflasyonu Aralık'taki yüzde 2,4 tahmininden yüzde 2,7'ye çıkarıldı. Çekirdek PCE enflasyonu da yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye yükseltildi. Fed'in enflasyon hedefi yüzde 2 olarak korunuyor.

Büyüme ve işsizlik cephesinde ise görünüm nispeten olumlu. 2026 yıl sonu işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,4 ile sabit tutulurken, GSYH büyüme tahmini Aralık'taki yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e revize edildi. Uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8'den yüzde 2,0'a yükseltildi.

