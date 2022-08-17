ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 90 azaldı Ekonomi Haberleri ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi. ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi. Target, mali yılının ikinci çeyreğine denk gelen ve 30 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Target'ın gelirinin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 26,04 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Target'ın net karının ise ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 90 azalarak 183 milyon dolara gerilediği kaydedildi. Açıklamada, şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,65 dolar olan hisse başına net karının bu yılın aynı döneminde 39 sente gerilediği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Target Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Brian Cornell, envanteri azaltmaya yönelik eylemlerin şirketin kısa vadeli karlılığı üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirtti. Ekonomi AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri alışveriş Ekonomi Haberler

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