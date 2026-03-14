Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail- İran savaşı yalnızca siyaseti değil ekonomiyi de etkilemeye başladı. Bölgeye ihracat yapan birçok sektörde ticaret yavaşlarken, bazı firmalar sevkiyatların tamamen durduğunu ifade ediyor. Çelmo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Güzel Çelik ve Dış Ticaret Müdürü Ercüment Çevik, yaşanan son durumu Haberler.com ekranlarında değerlendirdi.

"TİCARET ŞU AN TAMAMEN DURMUŞ BİR VAZİYETTE"

Savaşın başlamasıyla birlikte ticari faaliyetlerin ciddi şekilde aksadığını belirten şirket yetkilileri, bölgeyle yapılan ticaretin büyük ölçüde durduğunu ifade etti. Çelmo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Güzel Çelik, "Ticaret şu an tamamen durmuş bir vaziyette" diyerek ihracat yapan firmaların önemli bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"SAVAŞ BÜTÜN SEKTÖRLERİ SIKINTIYA SOKTU"

Şirketin ihracatının önemli bir bölümünün savaş bölgesine yapıldığını belirten Çelik, "Türkiye'de ihracat sağlamasında iyi bir konumdayız, savaş bölgesine yüzde 35-40 oranında ihracatımız var" ifadelerini kullandı. Savaşın yalnızca kendi sektörlerini değil pek çok alanı etkilediğini vurgulayan Çelik, "Bütün sektörler savaştan dolayı sıkıntılı" dedi.

"GEMİLERLE GERİ GELEN MALLAR VAR"

Dış Ticaret Müdürü Ercüment Çevik ise sevkiyat süreçlerinde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek bazı ürünlerin geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Çevik, "Gemilerle geri gelen mallar var" diyerek lojistik süreçlerin de büyük ölçüde aksadığını ifade etti.

"SAVAŞ DEVAM EDERSE YÜZDE 50 ZARAR OLABİLİR"

Yetkililer, savaşın uzun sürmesi halinde ekonomik kayıpların daha da büyüyebileceğini dile getirdi. "Savaş devam ederse yüzde 50'lik bir zararla karşı karşıya kalacağız" diyen Çevik, ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ihracat yapan firmalar için düşük faizli kredi paketlerinin devreye alınmasının önemli olacağını söyledi.