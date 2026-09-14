Haberler

ABD, İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Rus bankasına yaptırım uyguladı

Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında, ülkenin yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Rusya'nın önde gelen finans kuruluşlarından VTB Bank'ı yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında, ülkenin yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Rusya'nın önde gelen finans kuruluşlarından VTB Bank'ı yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, VTB Bank'ın yaptırım uygulanan İran bankalarıyla muhabir bankacılık ilişkileri kurması da dahil olmak üzere İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yönelik faaliyetlere dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, VTB Bank'ın artık dünyanın en kapsamlı şekilde yaptırım uygulanan finans kuruluşları arasında yer aldığı belirtilerek, bu bankayla işlem yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının daha yüksek yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğu ve söz konusu ilişkileri derhal sonlandırmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

VTB Bank'ın, İran rejimiyle daha yakın bankacılık koordinasyonunu resmileştirmek ve iki ülke arasındaki ticareti genişletmek amacıyla son yıllarda İran'da banka ofisleri açtığı aktarılan açıklamada, bankanın son üç yılda yaptırım uygulanan İranlı finans kuruluşlarıyla muhabir bankacılık ilişkileri kurduğu ve Ocak 2025'te Tahran'daki varlığını artırmak üzere adımlar atmaya başladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, VTB Bank'ın dondurulmuş İran varlıklarının milyarlarca dolarlık kısmının transfer edilmesi yönünde adımlar attığı ve ikili ticareti artırmak amacıyla İran riyali ve Rus rublesi cinsinden muhabir hesaplar üzerinden ulusal para birimleriyle işlem yapılmasına olanak sağlayan bir ödeme sistemi oluşturduğu iddia edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında ABD Hazine Bakanlığının ülkenin "terör" olarak nitelendirdiği faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayan maddi, teknolojik veya finansal desteği sunanları hedef almaya ve bu desteği sekteye uğratmaya devam edeceğini belirtti.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının İran rejimine yönelik hiçbir desteğe tolerans göstermeyeceğini ve destekçilerini belirlemeye, ifşa etmeye ve izole etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber
Hakan Fidan açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti için kritik görüşme

Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti

LGBT derneklerinin perde arkası ortaya çıktı! Milyonlar aktarılmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor

Tüm Türkiye'nin beklediği büyük heyecan başlıyor
İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

Yok artık İsmail Yüksek!
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü