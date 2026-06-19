Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, İsviçre'de yapılması planlanan ABD- İran görüşmelerinin iptal edilmesi sonrasında küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle karışık seyrediyor.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin çelişkili haber akışı küresel piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini duyurulması piyasalardaki risk iştahı üzerinde yeni bir baskı olarak öne çıktı.

Jeopolitik gerginliklerin devam etmesinden dolayı Avrupa'da enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl ikinci bir faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasına neden oluyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 10.393 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 25.080 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 52.953 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.484 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.387 puanda bulunuyor.