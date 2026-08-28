ABD'den Banque Misr BAE'ye yaptırım adımı

NEW ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şubesinin ABD finans kuruluşlarına yönelik muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir kural önerisinde bulunduğunu bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Banque Misr BAE'nin İran'ın ABD dolarına erişimi açısından kritik bir nokta olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısırlı bankanın Ocak 2024 ila Haziran 2026'da, İran'ın gölge bankacılık ağlarının muhtemel birer parçası olan 103 şirket adına yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

İran'ın halihazırda kapsamlı ABD yaptırımlarına tabi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle yurt dışında gelir elde edebilmek için ABD doları cinsinden muhabir bankacılık ilişkilerine kritik erişim sağlayan gölge bankacılık ağlarına başvurduğu öne sürüldü.

Bankanın müşterileri arasında, İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızları tarafından ABD yaptırımlarını delmek ve İran lideri Mücteba Hamaney adına kara para aklamak amacıyla kullanılan paravan şirketlerin de yer aldığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FinCEN'in Banque Misr BAE'ye yönelik önerdiği yaptırım adımı, İran rejimi için hayati önem taşıyan bir finansal can damarını ve yaptırımları delme aracını kesecektir. Ekonomik dışlama operasyonu kapsamında, dünya genelindeki finans kuruluşları, Banque Misr BAE ve İran adına finansal aracılık yapan diğer kuruluşlarla olan ilişkileri nedeniyle artan bir yaptırım riskiyle karşı karşıyadır."

Banque Misr'in diğer ülkelerdeki faaliyetlerini kapsamıyor

Açıklamada, BAE'de faaliyet gösteren Banque Misr'in, FinCEN tarafından "birincil derecede kara para aklama riski taşıyan" bir finansal kuruluş olduğuna dair kural önerildiği ifade edildi.

Kuralın Banque Misr BAE'nin ABD finans kuruluşlarına yönelik muhabir bankacılık erişimini iptal edeceği belirtilen açıklamada, bunun yalnızca Banque Misr BAE için geçerli olduğu, Banque Misr'in diğer ülkelerdeki faaliyetlerini kapsamadığı vurgulandı.

Açıklamada, İran bankası Melli ve ülkenin gölge bankacılık ağına karşı ilave tedbirler alındığına da değinilerek Bank Melli'nin Dubai şubesinde müdür olarak görev yapan İran vatandaşı Reza Mohammad Taeedi'nin de yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Ayrıca Hong Kong merkezli Kameng Trading Limited şirketinin de yaptırım uygulanan İranlı şahısların uluslararası finans sistemine erişimine yardımcı olduğu öne sürülen açıklamada, bu şirketin de yaptırım kapsamına dahil edildiği belirtildi.

"Banque Misr BAE gerçeği zor yoldan öğrendi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Tahran'ın elinde kalan tüm ekonomik can damarlarını kesme ve İran'ın oluşturduğu tehdide son verme" sözü verdiklerini anımsattı.

İran'a bu imkanları sağlayanların ABD dolarına ve küresel finans sistemine erişimden yararlanmaya devam edemeyecekleri konusunda da uyarılarda bulunduklarını anımsatan Bessent, "Banque Misr BAE bu gerçeği zor bir yolla öğrenmeyi tercih etti, biz de bugün, İran rejimine verdiği süregelen ve vahim destekten ötürü bankadan hesap sorulması yönünde ilk adımı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bessent, 24 Ağustos'ta İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını belirterek, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA