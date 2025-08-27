ABD, Hindistan'dan İthal Ürünlere Gümrük Vergisini Yüzde 50'ye Çıkardı

ABD, Rusya'dan petrol alımına dair endişeler nedeniyle Hindistan'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkararak yüzde 50 seviyesine yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'dan petrol alan Hindistan'dan ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı yürürlüğe girdi. Bugün yürürlüğe giren uygulama ile ABD'nin Hindistan'dan aldığı bazı mallara uygulanan mevcut yüzde 25'lik gümrük vergisi yüzde 50 oldu.

