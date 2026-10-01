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ABD Hazine, İran'ın Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı A7'ye yaptırım uyguladı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımları delmek için kullandığı Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı A7'ye yaptırım kararı aldı. OFAC, A7'yi ulusötesi suç örgütü ilan ederken İran Devrim Muhafızları bağlantılı otomotiv ve demir yolu kurumları da yaptırım listesine alındı.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında, İran'ın yaptırımları delmek için kullandığı, Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı A7'ye yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, A7 Ağı'nın yaptırım uygulanan kişiler tarafından ABD yaptırımlarından kaçmak amacıyla kurulduğu ve desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ağın, yaptırım uygulanan sektörler ve kişilerle bağlantılı ödemeleri olağan ticari faaliyet gibi gösterdiği belirtildi.

Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) A7'nin alt acentelerini içeren işlemlere ilişkin fon transferlerini yasaklayacak bir kural önerisinde bulunduğu aktarılan açıklamada, FinCEN'in ayrıca finansal kuruluşların A7 ile bağlantılı şüpheli faaliyetleri tespit edip bildirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir uyarı yayımladığı kaydedildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) de A7'yi ulusötesi suç örgütü ilan ederek yaptırım listesine aldığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Hazine'nin küresel finansal sistemin bütünlüğünü koruma kararlılığına dikkati çekti.

Bessent, "Hazine, İran ve diğer hasımların yaptırımlardan kaçmasına, yasa dışı fonları transfer etmesine ve küresel finansal sistemin bütünlüğünü zayıflatmasına olanak tanıyan finansal altyapıyı çökertiyor. A7'yi hedef alan bugünkü adım, Hazine'nin İran'ı ve onun finansal kolaylaştırıcılarını tecrit etmeye yönelik kararlı çabalarını sürdürmektedir. Amerika'nın hasımları için yasa dışı finansmanı kolaylaştıranlara, ABD finansal sistemine erişimlerini kaybedeceklerine dair açık bir mesaj veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın demir yolu ve otomotiv sektörüne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında demir yolu ve otomotiv holdingleri de dahil olmak üzere İran'ın sanayi altyapısını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmekte kullanıldığı belirtilen ülkenin en büyük otomotiv üreticileri Iran Khodro ve SAIPA ile bağlı ortaklıklarının yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları gibi kritik taşımacılık kurumlarının yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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