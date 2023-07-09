ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'deki Temaslarını Tamamladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Çin arasında önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Yellen, her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inandıklarını söyledi.