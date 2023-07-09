ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'deki Temaslarını Tamamladı
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Çin arasında önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Yellen, her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inandıklarını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra dün basın toplantısı düzenledi. Yellen, Çin ziyaretinin detaylarını paylaştığı konuşmasında, "ABD ve Çin arasında önemli anlaşmazlıklar var. Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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