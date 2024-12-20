Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi

ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye doğal gaz konusunda uzun süre devam eden müzakerelerin ardından istediğini elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Bloomberg'e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı

İRAN YAPTIRIMLARINDA DA MUAFİYET TANINMIŞTI

Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. ABD'nin kararının Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye'ye tanıdığını anımsatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye'nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. Kasım ayının sonunda Ankara'ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı. Bayraktar, Rusya ile ele alınan alternatif ödeme yolları konusunda değerlendirme yapmadı.

ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

Söylediği türküye yorum yağdı
img

86 yaşındaki ünlü mimar, tartıştığı polis tarafından vuruldu
img

Mahsun'un acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı
500

Yorumlar (26)

Haber YorumlarıYusuf Özdağ:

Garip şeyler oluyor. Acaba gerçekten Türkiye yüzyılı mı başlıyor ?

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Hepiniz yola geleceksiniz böyle

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz Kurnaz:

yusuf bey hakketen guldurdun beni agiz dolusu...mizah yeteneginiz iyi...

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

faturalar kazık gıbı gelınce gercekler yuzunuze tokat gıbı carpıcak..

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHülagü:

aha doğalgaza zam yolda galiba

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALİS ER:

gücü gören hoooooop geri vites R yapıyor yani

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıçağdaş 33:

Geliyor Gelmekte olan.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Topcu:

Ee vatandaşa bi artısı olacak mı??

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Yorumlarda gaza gelenler var bu ülkeden asla olmaz :D

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer:

baba ben bişey anlamadım, iyi bişi mi, kötü bişi mi, gazimiz tuzumuz var eee

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Söylediği türküye yorum yağdı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.