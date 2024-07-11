Üye Girişi
Haberler

ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerden daha düşük gelen enflasyon verisi pozitif sürpriz yaptı. FED'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali oldukça arttı. Bu öngörülerle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Serbest piyasada gram altın 2540 TL'yi aşarak rekor kırdı.

ABD'de tüketici fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.

ALTIN, TARİHİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

ABD enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak güvenli liman arayışını destekledi. Açıklanan veriler sonrası ons altın, 2 bin 406 dolara kadar yükselirken; gram altın da 2540 TL'yi geçerek tarihi zirvesini test etti.

DİĞER PİYASA TEPKİLERİ

Enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 1,088 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca, Bitcoin de günlük artışını yüzde 1,9'a çıkararak 59 bin dolara tırmandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Fed Finans Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Giorgia Meloni kimdir? Meloni kaç yaşında, nereli? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 12 Temmuz Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi mi? Servet Yardımcı neden adaylıktan çekildi? POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 | POMEM 31. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? D- SMART ŞİFRESİZ İZLE | D- smart şifreli mi? LASK Linz- Galatasaray maçı kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı? Bay geçmek ne demek? Futbolda bay geçmek nedir, bay sistemi ne? LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500

Yorumlar (3)

Leven Ergün:

ALTIN KAYBETMEZ ...FAHRETTİN ALTUN ASLA ::))))))))))

5
2
yanıtYanıtla
Mehmet Ikbal:

yıl sonu Gr altın 3500 TL yatırım tavsiyesi değildir!

0
0
yanıtYanıtla
Hakan:

Gerçek enflasyon karşısında herşey kaybetti. Yaparsa A...kparti yapar.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title