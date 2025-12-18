Haberler

ABD Enerji Bakanlığı yapay zeka alanındaki "Genesis Misyonu" için 24 şirketle işbirliği yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Enerji Bakanlığı, yapay zeka kullanarak inovasyonu teşvik etmek amacıyla başlattığı 'Genesis Misyonu' için Google, Microsoft, Nvidia ve OpenAI gibi 24 şirketle işbirliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Misyon, keşif bilimini hızlandırmayı ve enerji inovasyonunu teşvik etmeyi amaçlıyor.

ABD Enerji Bakanlığı, yapay zeka kullanarak inovasyonu teşvik etmek amacıyla başlatılan "Genesis Misyonu" için aralarında Google, Microsoft, Nvidia ve OpenAI'ın da bulunduğu 24 şirketle işbirliği anlaşmaları imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Beyaz Saray'da sektör temsilcileri, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Enerji Bakanlığı Bilim Müsteşarı ve Genesis Misyonu Direktörü Dario Gil ile Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Michael Kratsios arasında yapılan toplantının, yapay zeka teknolojilerinde kamu-özel sektör inovasyon ortaklıklarının başlatılmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, keşif bilimini hızlandırmak, ulusal güvenliği güçlendirmek ve enerji inovasyonunu teşvik etmek için yapay zeka gücünü kullanacak "tarihi ulusal bir girişim" olan "Genesis Misyonu"nu ilerletmek için işbirliği yapmak isteyen 24 şirketle anlaşma yapıldığı belirtildi.

ABD Enerji Bakanlığının açıklamasında Accenture, AMD, Anthropic, Armada, Amazon Web Services, Cerebras, CoreWeave, Dell, DrivenData, Google, Groq, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Intel, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Periodic Labs, Palantir, Project Prometheus, Radical AI, xAI ve XPRIZE'ın mutabakat zaptı imzalayan şirketler olduğu kaydedildi.

Öte yandan ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin yapay zekada küresel liderliğini ve teknoloji standartlarını korumak amacıyla Enerji Bakanlığının "Genesis Misyonu"na özel sektör ortağı olarak katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Nvidia'nın kamu, sanayi ve akademi dünyasını bir araya getiren bir keşif platformunun entegrasyonu için Bakanlığa hizmetlerini sunacağı belirtildi.

Ayrıca OpenAI'dan yapılan açıklamada da şirketin ABD Enerji Bakanlığının "Genesis Misyonu" dahil olmak üzere girişimlerini desteklemek amacıyla yapay zeka ve ileri düzey hesaplama alanındaki işbirliğini derinleştirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapay zeka kullanarak inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Genesis Mission (Genesis Misyonu)" isimli federal girişimi başlatan kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray'ın söz konusu başkanlık kararnamesine dair açıklamasında, Enerji Bakanlığına kapalı devre bir yapay zeka deney platformu oluşturması talimatı verildiği, "Genesis Misyonu'nun" desteklenmesi için akademi ve özel sektörle işbirliği yapılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title