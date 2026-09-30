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ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yüzde 2,2'ye yukarı revize edildi

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın nihai tahminine göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü; önceki yüzde 1,5'lik tahmin yukarı revize edildi. Tüketici harcamaları, yatırımlar ve ihracat etkili olurken kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi artışı yüzde 5,3'ten 5'e revize edildi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin nihai tahminini açıkladı.

Buna göre, ABD'de reel GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,2 arttı.

Veriye ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü tahminde ve ağustos ayında açıklanan ikinci tahminde, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

Böylece ülke ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5'lik büyüme kaydetmişti.

Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyümesinde tüketici harcamaları, yatırımlar ve ihracat etkili oldu. GSYH hesaplamasında eksi kalem olarak yer alan ithalat ise arttı.

İkinci çeyrek büyüme verisindeki yukarı yönlü revizyonda ise başta yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki yukarı yönlü güncellemeler belirleyici oldu.

Öte yandan, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 5,3'ten yüzde 5'e revize edildi. Söz konusu endeks, ilk çeyrekte yüzde 4,2 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 3,6'dan yüzde 3,3'e çekildi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA
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