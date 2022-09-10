ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Rusya'dan savaş uçağı alırsanız yaptırım uygularız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmamasıyla ilgili, "Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. Her yerden temin mümkün" demişti. Bu sözler sonrası Atina merkezli bir gazeteye konuşan ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin Rus yapımı savaş uçakları alması halinde yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmaması konusunda "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var" açıklamalarında bulunmuştu.

"TÜRKİYE, RUS YAPIMI UÇAK ALIRSA YAPTIRIM UYGULANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Atina merkezli Hellas Journal'e demeç vererek, Türkiye'nin Rus yapımı savaş uçakları alması halinde yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini söyledi.

S-400 DAHİL RUS TEÇHİZATI ALMAYIN ÇAĞRISI

Açıklamalarında ABD'li yetkili, "S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki, tüm müttefiklerin Varşova'daki 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltma taahhütleriyle doğrudan çelişmektedir. Türkiye'yi ve ABD'nin tüm ortaklarını ve müttefiklerini, Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan ek S-400 sistemleri de dahil olmak üzere gelecekte Rus silahlarını ve teçhizatlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.