Haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Hürmüz Boğazı'nda "geçiş ücreti" girişimlerine yönelik uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti talep etme girişimlerine tolerans gösterilmeyeceğini, bu sürece dahil olan ülke ve şirketlerin doğrudan hedef alınacağını açıkladı. Ayrıca İran'a yönelik yaptırımların sıkılaştırıldığını duyurdu.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerden geçiş ücreti talep etme girişimlerine hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, sürece dahil olan ülke ve şirketlerin doğrudan hedef alınacağı uyarısı yaptı.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti sistemi getirmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Bessent, "Özellikle Umman şunu bilmelidir ki, ABD Hazine Bakanlığı, boğaz için geçiş ücreti uygulanmasını kolaylaştırmaya doğrudan ya da dolaylı şekilde dahil olan aktörleri kararlı şekilde hedef alacak ve buna isteyerek ortak olanlar cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bessent, tüm ulusların İran'ın "ticaretin serbest akışını sekteye uğratmaya" yönelik her türlü girişimini kesin bir dille reddetmesi gerektiğini kaydederek, "Tahran'ın bölgeye ve dünyaya korku saldığı günler sona ermiştir." yorumunu yaptı.

Diğer açıklamasında da ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı yürütülen "Ekonomik Öfke" operasyonunu yürütmeye devam ettiğine değinen Bessent, İran'ın Basra Körfezi Boğaz İdaresi'nin (PGSA) yaptırım listesine alındığını aktardı.

Bessent, şunları kaydetti:

"Her türlü şirket ve devlet kurumunu, İran'a geçiş ücreti ödememeleri veya bunları yardım ödemesi olarak gizlememeleri konusunda uyardık. ABD deniz ablukası 'çelikten bir duvar' oluşturarak, denizde bulunan İran ham petrolü miktarını rekor düşük seviyeye indirdi. Ayrıca, İran havayollarının da iniş noktalarına erişimini, yakıt ikmalini ve bilet satışını durduracağız. Sadece müzakerelerde tatmin edici bir sonuç, bu aşağı yönlü gidişatı sona erdirebilir."

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

Yarış atına doğru yaklaşırken başına geleceklerden habersizdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e sürpriz telefon! Açmayınca mesaj gönderdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

Kral ve kraliçe de olsalar ayrı muamele görmediler
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Messi'nin heykeli yıkılıyor

Rüzgarlı havalarda sallanıyordu! Ünlü ismin heykeli yıkılıyor