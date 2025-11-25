Haberler

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

Güncelleme:
Fed yetkililerinin güvercin açıklamaları sonrası aralık ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 81'e yükselince altın fiyatları hızla değerlendi. Ons altın 4.156 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın bir günde 171 lira artarak 5.657 TL'ye ulaştı.

  • ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz indirimi sinyalleri sonrası ons altın 4.156 dolar seviyesine çıkarak 14 Kasım'dan bu yana en yüksek değerini kaydetti.
  • Gram altın bir günde 171 TL yükselerek 5.657 TL seviyesine ulaştı.
  • Fed Guvernörü Christopher Waller, işgücü piyasasının Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini haklı kılacak kadar zayıf olduğunu belirtti.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son günlerde yaptığı faiz indirimi sinyalleri sonrası yeniden yükselişe geçti. Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin artması, hem ons hem gram altında güçlü bir yukarı yönlü hareket yarattı. Piyasalar, geçtiğimiz haftadan bu yana Fed üyelerinden gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Yönlendirici açıklamaların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi arttı.

ONS ALTIN 4 BİN 156 DOLARI GÖRDÜ

ABD'den gelen açıklamalar sonrası ons altın gece saatlerinde 4.156 dolar seviyesine çıkarak 14 Kasım'dan bu yana en yüksek değerini kaydetti. Sabah 08.14 itibarıyla ons altın 4.145 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL'deki sınırlı artış gram altına da yansıdı. Sabah 08.16 itibarıyla gram altın 5.657 TL seviyesinde. Dün 5.500 TL'ye kadar gerileyen gram altın, bir günde 171 TL birden yükselerek dikkat çekti. Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5.877 TL'den satılıyor.

FED'İN MESAJLARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Haftanın en önemli açıklaması Fed Guvernörü Christopher Wallerdan geldi. Waller, işgücü piyasasının Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini haklı kılacak kadar zayıf olduğunu söyledi. Ancak sonraki adımların, hükümet kapanması nedeniyle geciken veri akışına bağlı olacağını da vurguladı. New York Fed Başkanı John Williams ise geçen Cuma yaptığı açıklamada ABD faizlerinin yakın vadede düşebileceği mesajını vermişti.

KRİTİK ABD VERİLERİ BU HAFTA AÇIKLANACAK

Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen kritik ABD verilerinin — perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyatları — bu hafta açıklanması bekleniyor. Bu veriler, Fed'in kararlarını ve altının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Altın piyasasındaki yükseliş eğiliminin, gelecek veri akışı ve Fed mesajlarına göre şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

