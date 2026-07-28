Haberler

ABD'de tüketici güveni temmuzda beklentilerin altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Conference Board Tüketici Güven Endeksi temmuzda 90,8'e gerileyerek piyasa beklentisi olan 92,4'ün altında kaldı. Mevcut Durum Endeksi üçüncü ayda da düşüşle 114,9'a indi. Haziran verisi ise yukarı yönlü revize edildi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 90,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara dair eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi temmuzda geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 90,8 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 92,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verisi ise 91,2'den 92,2'ye yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, temmuzda 3,6 puan azalarak 114,9 seviyesine geriledi ve böylece üst üste üçüncü ayda düşüş gösterdi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde değişmeyerek 74,7 seviyesinde kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin temmuz ayında hafif gerilediğini ve 2021'in sonlarından bu yana devam eden genel olarak aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkanı rozetini takıyor

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

Haluk Levent'i Hayko da sattı! İtirafı öyle böyle değil
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar