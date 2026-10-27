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ABD'de tüketici güven endeksi ekimde 91,7 ile piyasa beklentilerini aştı

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Conference Board Tüketici Güven Endeksi ekimde 7,5 puan artarak 91,7'ye yükseldi ve 81,2 olan piyasa beklentisini aştı. Mevcut Durum Endeksi 120,4'e, Beklentiler Endeksi 72,6'ya çıktı; tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 5,8 ile yüksek seyretti.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde 91,7'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara ilişkin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'nin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ekimde geçen aya kıyasla 7,5 puan artarak 91,7'ye yükseldi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 81,2 değerini alması yönündeydi.

Endeksin eylül ayına ilişkin verisi ise 81,9'dan 84,2'ye yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ekimde 8,6 puan artarak 120,4'e ulaştı.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 6,9 puan artarak 72,6 oldu.

Gelecek 12 ay içinde ABD'de resesyon yaşanma olasılığını değerlendirmeleri istendiğinde tüketicilerin en sık verdiği yanıt "bir ölçüde muhtemel" oldu. Tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri ekimde gerilese de yüzde 5,8 ile yüksek seviyesini korudu.

"Tüketiciler artan maliyetlerden duydukları hayal kırıklığını dile getirmeye devam ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Fergus McCormick, ekimde tüketici güveninin mevcut ve beklenen iş koşullarına ilişkin algıların iyileşmesiyle yükseldiğini belirtti.

Tüketici güveninin ekimdeki artışa rağmen son birkaç yıldır devam eden uzun vadeli düşüş trendinde kaldığını vurgulayan McCormick, "Tüketiciler önümüzdeki altı ay içinde hizmetlere ve dayanıklı tüketim mallarına daha az harcama yapmayı planlıyor. Bu durum muhtemelen tüketicilerin satın alma gücünü aşındıran daha yüksek fiyat seviyelerini ve inatçı enflasyonu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

McCormick, tüketicilerin ekimde artan maliyetlerden duydukları hayal kırıklığını dile getirmeye devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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