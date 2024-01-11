ABD'de enflasyon yıllık bazda 3,4 arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD'DE ENFLASYONDA YÜZDE 3,2 ARTIŞ

ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Ülkede TÜFE, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, ABD'de enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,1 olmuştu.

BARINMA FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Aralık ayında barınma fiyatlarında artış devam etti. Barınma endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 2 azaldı. Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon aylık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) NEDİR?

Tüketici fiyat endeksi ya da kısaca TÜFE, tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, istatistik bilimindeki fiyat endeks sayıları ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. Endeks değeri 100'dür. Bundan sonraki yıllar, yani cari yıllar enflasyon değerlerine göre değişkenlik gösterir ve temel alınan endekste oynamalar olur.