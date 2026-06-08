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ABD'de mahkeme "H-1B" çalışma vizelerine getirilen 100 bin dolarlık ek ücreti hukuka aykırı buldu

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ABD Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, Başkan Trump'ın H-1B çalışma vizelerinde işverenlerden 100 bin dolar ek ödeme alınmasını öngören kararnameyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, bu uygulamanın vergi koyma yetkisini aştığını ve kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğine hükmetti.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın "H-1B" çalışma vizelerine getirdiği 100 bin dolarlık ek ödeme şartının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi, California öncülüğünde 20 eyaletin konuya ilişkin federal yürütme organlarına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, yeni "H-1B" vize başvurularında işverenlerden 100 bin dolar ödeme alınmasını öngören başkanlık kararnamesini ve buna dayanılarak kurumlarca uygulamaya konulan politikayı hukuka aykırı buldu.

Dava, davacı eyaletler lehine sonuçlanırken söz konusu vize ücreti politikası iptal edildi.

Yargıç Leo Sorokin tarafından kaleme alınan kararda, söz konusu 100 bin dolarlık ödemenin bir "vergi" niteliği taşıdığına işaret edildi.

ABD Anayasası uyarınca vergi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu vurgulanan kararda, yürütmenin bu hamlesinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ve idari usul kanunlarını ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu düzenleme, 19 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe konulmuştu.

Kararname, yeni H-1B başvurularında işverenlerin vize başına 100 bin dolarlık ek bir ödeme yapmasını şart koşuyordu.

H-1B vizesi programı, ABD'de özellikle teknoloji, bilim ve mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yabancı personelin istihdam edilmesine olanak sağlayan bir vize kategorisi olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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