ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

Güncelleme:
ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2025'te 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,5'ten 4,4'e düştü. Sektörel bazda gıda hizmetleri ve sağlık alanlarında istihdam artarken, perakende ticarette kayıplar yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 66 bin kişi artması öngörülüyordu.

Gıda hizmetleri ile içecek, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım alanlarında istihdam artmaya devam ederken, perakende ticaret sektöründe istihdam kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdama ilişkin ekim ve kasım ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Tarım dışı istihdamda ekim ayı için açıklanan azalış, 173 binden 105 bine aşağı yönlü revize edildi. Kasım ayına dair istihdam artışı da 64 binden 56 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı hafif geriledi

ABD'de işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düştü.

İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen yıl aralıkta 278 bin azalarak 7 milyon 503 bine inerken, iş gücüne katılma oranı da yüzde 62,5'ten 62,4'e geriledi.

Aynı dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye düştü.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,02 dolara ulaştı.

Geçen yıl aralıkta aylık bazda beklentilere paralel artan ortalama saatlik kazancın, yıllık bazda yüzde 3,6 yükseleceği öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
