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ABD'de tarım dışı verimlilik yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliği artışını yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize etti. Birim emek maliyeti de yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e düşürüldü.

NEW ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 yükseldi.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin ilk çeyrekte yüzde 0,8 arttığı öngörülmüştü. Söz konusu veri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,6 artış olarak açıklanmıştı.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, çalışma saati yüzde 0,7 artış gösterdi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 2,8 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde yılın ilk çeyreğinde yaşanan artış da yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e revize edildi.

Birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2,1 yükselmişti. Birim emek maliyeti, ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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