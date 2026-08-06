ABD'de iş gücü verimliliği beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2026'nın nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentisi, söz konusu dönemde tarım dışı iş gücü verimliliğinin yüzde 0,6 artması yönündeydi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 artmıştı.

İkinci çeyrekte üretim yüzde 1,7, toplam çalışılan saat ise yüzde 0,3 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentisi, birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 2,2 artması yönündeydi. Birim emek maliyeti yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,3 artmıştı.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,4 arttı.

Kaynak: AA