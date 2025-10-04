Haberler

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Güncelleme:
ABD'deki petrol sondaj kuleleri sayısı bu hafta 2 azalarak 422'ye geriledi. Son bir yılda ise 57 kule kaybedildi. Petrol fiyatları ise yükseliş trendini sürdürdü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül-3 Ekim haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 57 azaldı.

Perşembe gününü 64,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
