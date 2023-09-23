ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 8 azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre geçen haftaya göre 8 azalarak 507'ye düştü. Son bir yılda ise 95 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 94,26 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 90,33 dolar olarak gerçekleşti.