Haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 artarak 415'e yükseldi. Brent petrol varil fiyatı 109,26 dolara çıkarken, WTI tipi ham petrol 105,42 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 5 artarak 415'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 azaldı.

Perşembe gününü 105,72 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 109,26 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 105,42 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varil fiyatı perşembeyi 101,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor

Üçüncü sezon onayı almıştı: Reyting rekortmeni dizi final yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler

Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu

Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var