ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Haziran döneminde önceki haftaya göre 2 artarak 433'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 6 azaldı.

Perşembe gününü 90,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 86,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.