ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azalarak 461'e düştü. Son bir yılda ise 35 kule daha azaldı. Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-30 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 azalarak 461'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 35 azaldı.

Perşembe gününü 63,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 62,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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