Haberler

ABD'de mal ticareti açığı haziranda yüzde 4,2 azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,2 azalarak 101,5 milyar dolara geriledi.

ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,2 azalarak 101,5 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azalarak 101,5 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 100,3 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu veri mayıs ayında 105,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Mal ihracatı haziranda 3,8 milyar dolar azalışla 204,7 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 8,2 milyar dolar azalarak 306,2 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde toptan stoklar aylık bazda yüzde 0,3 artarak 945,9 milyar dolara ulaştı.

Perakende stokları ise aylık bazda değişim göstermeyerek 831,3 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Ne maç ama! Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi

Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi