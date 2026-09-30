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ABD'de mal ticareti açığı ağustosta yüzde 11,5 artışla 132,6 milyar dolara çıktı

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mal ticareti açığı ağustosta aylık bazda yüzde 11,5 artışla 132,6 milyar dolara ulaştı. Açık, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken piyasa beklentisi 116,3 milyar dolar olması yönündeydi.

NEW ABD'de mal ticareti açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 11,5 artarak 132,6 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 artışla 132,6 milyar dolara ulaştı.

Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 116,3 milyar dolar olması yönündeydi.

Söz konusu veri temmuz ayında 118,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Mal ihracatı ağustosta 3,7 milyar dolar artışla 203,4 milyar dolara, mal ithalatı 17,4 milyar dolar yükselişle 336,1 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde toptan stoklar aylık bazda yüzde 0,7 artarak 965,7 milyar dolara ulaştı.

Perakende stokları da aylık bazda yüzde 0,3 artarak 881,6 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA
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