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Amerikalılar liman işçilerinin grevi nedeniyle tuvalet kağıdı raflarını boşalttı

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Amerika'nın doğu ve güneyindeki limanlarda çalışan işçilerin grevi, tuvalet kağıdı ve diğer kağıt ürünlerindeki tedarik sorunları endişesiyle birlikte tüketicilerin panik alımlar yapmasına neden oldu. Yetkililer, grevin ürün temininde büyük bir sorun yaratmayacağını belirtti.

Amerikalılar, ülkenin doğusunda ve güneyindeki limanlarda çalışan işçilerin greve gitmesinin tuvalet kağıdı tedarikinde sıkıntıya yol açacağı endişesiyle panik satın alımlarına başladı. Tüketiciler, ABD genelindeki mağazaların tuvalet kağıdı raflarını boşaltırken, yetkililer, grevin tuvalet kağıdı ve şişe su gibi ürünlerin temininde büyük bir soruna neden olmayacağını belirtti.

MARKET RAFLARI BOŞALTILDI

Amerikan Orman ve Kağıt Derneği (AF&PA) Başkanı Heidi Brock, yaptığı açıklamada, mevcut liman grevine bağlanan "tuvalet kağıdı kıtlığı" haberlerinin farkında olduklarını ifade etti. Üyelerinin ihracata devam edebilmeleri için Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile Birleşik Devletler Denizcilik İttifakını (USMX) greve hızla son vermeye çağıran Brock, bu tür ürünlerin tedarikinde grev kaynaklı herhangi bir olumsuzluk beklenmediğini belirtti. Brock, ülkede tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve yüz temizleme mendili dahil kağıt ürünü talebinin yaklaşık yüzde 85'inin ABD'li üreticiler tarafından karşılandığına dikkati çekerek, "Kağıt mendil ürünleri yıl boyunca üretiliyor ve sevk ediliyor. AF&PA üyeleri bu temel ürünleri ABD'de üretmeye devam edecek ve ABD genelindeki raflara ulaşmalarını sağlamak için demir yolu ve kamyon kullanacak." bilgisini verdi.

ABD LİMANLARINDA 45 BİN İŞÇİ GREVE GİTTİ

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden ILA ile işverenleri temsil eden USMX arasındaki yeni sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı. İşçiler, 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler bu oranı yüzde 50'de tutmuştu. Sendika üyesi işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle salı günü greve başlamıştı. Sendikanın 1977'den bu yana ilk kez başlattığı ve Maine'den Texas'a onlarca eyalette 36 limana yansıyan grev, sevkiyatları olumsuz etkilemişti.

Amerikalılar liman işçilerinin grevi nedeniyle tuvalet kağıdı raflarını boşalttı
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Köfteci Jardel:

Taharet musluğu nedir bilmeyen temizlik özürlüler. Sadece tuvalet kağıdı yeter mi oranın temizliği için?

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HOZKAN:

.Su yok, taş, yaprak kullanmak istemezler. TÖG leri çok değerli..

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sade vatandaş:

bu aklıma bir iki sene önce ülkemizdeki marketteki yağları koli koli yağmalayarcasına alanları aklıma getirdi eski çağlarda köylerde insanlar kendi ürettiklerini tüketiyor sıkıntıları olmuyordu siz farkında değilsinizşimdi adeta insanlar şehir denen çiftliklere hapsedilip besleniyor

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