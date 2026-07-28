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ABD'de konut fiyatları mayısta yıllık %1,1 arttı

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ABD'de Case-Shiller Endeksi'ne göre konut fiyatları mayısta yıllık %1,1 yükseldi; Chicago %6,9 ile en fazla artış gösterirken, Las Vegas %1,9 düştü. Enflasyonun %4,2 olması reel bazda 12 aylık düşüşe işaret etti.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 artış kaydetti.

S&P Dow Jones Indices, mayıs ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD genelindeki konut fiyatlarını yansıtan ulusal endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Endeks, nisanda yıllık yüzde 0,9 yükselmişti.

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarını ölçen endeks de mayısta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 1,3 artması yönündeydi. Endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 1,2 yükselmişti.

Endekste yer alan 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Chicago'da konut fiyatları mayısta yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi.

Chicago'yu, yüzde 4,2 ile New York ve yüzde 3,1 ile Cleveland izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla gerilediği kent ise yüzde 1,9 ile Las Vegas oldu.

S&P Dow Jones Indices açıklamasında, mayıs ayında yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun konut fiyatlarındaki yüzde 1,1'lik artışın üzerinde kaldığı, bu durumun ABD'de konut değerlerinin reel bazda üst üste 12'nci ay gerilediğini gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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