ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Değişmedi

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Mayıs ile biten haftada değişim göstermeyerek 229 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Mayıs ile biten haftada önceki haftadaki gibi 229 bin oldu.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuruların sayısı piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 3 bin 250 artarak 230 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 Mayıs ile biten haftada 9 bin artışla 1 milyon 881 bine yükseldi.