Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Aralık ile biten haftada ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 236 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Bu, eylül ayından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada 236 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 44 bin kişi artarak 236 bine çıktı.

Böylelikle işsizlik maaşı başvurularında üst üste dört haftalık düşüş sona ererken, eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 220 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 191 binden 192 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin artarak 216 bin 750'ye ulaştı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 29 Kasım ile biten haftada 99 bin azalışla 1 milyon 838 bin oldu ve nisan ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
title