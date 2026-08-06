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ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında

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- İşsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 1000 kişi yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 199 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 199 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 203 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 197 binden 198 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 500 azalarak 198 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 24 bin artarak 1 milyon 801 bine çıktı.

Kaynak: AA
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