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ABD'de inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,9 artışla 2 trilyon doları aştı

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 203,1 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi yatay seyretmesi yönündeydi; harcamalar yıllık bazda ise yüzde 1,7 düştü.

NEW ABD'de inşaat harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 203,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İnşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 184,5 milyar dolar olmuştu.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,1 arttı.

İnşaat harcamaları ağustosta yıllık bazda ise yüzde 1,7 düşüş kaydetti.??????????????

Kaynak: AA
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