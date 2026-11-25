Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Kasım'da sona eren haftada 189 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 21 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 189 bine indi.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 203 binden 202 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, önceki haftaya kıyasla 1500 azalarak 196 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 14 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 95 bin azalarak 1 milyon 697 bine düştü.

Kaynak: AA