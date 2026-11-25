ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu 189 bine düşerek beklentilerin altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusu 21 Kasım'da sona eren haftada 13 bin azalarak 189 bine indi. Başvurular 201 binlik piyasa beklentisinin altında kalırken devam eden başvurular 14 Kasım haftasında 95 bin azalışla 1 milyon 697 bine geriledi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Kasım'da sona eren haftada 189 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 21 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 189 bine indi.
Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi.
İşsizlik Maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 203 binden 202 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, önceki haftaya kıyasla 1500 azalarak 196 bine geriledi.
Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 14 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 95 bin azalarak 1 milyon 697 bine düştü.