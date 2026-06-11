Haberler

ABD'de hane halkı serveti ilk çeyrekte 183 trilyon dolara ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası verilerine göre, hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı yılın ilk çeyreğinde 183 trilyon dolara ulaştı. Hisse senedi kayıpları gayrimenkul değer artışıyla dengelendi.

ABD'de hane halkı net varlığı, yılın ilk çeyreğinde 183 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 113,1 milyar dolar artarak 183 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemdeki artışta hisse senedi varlıklarındaki kayıpların gayrimenkul ve diğer varlıkların değerindeki artışlarla dengelenmesi etkili oldu.

Hane halkının elinde bulundurduğu doğrudan ve dolaylı hisse senetlerinin değeri, yılın ilk çeyreğinde 1,8 trilyon dolar azalırken gayrimenkul varlıklarının değeri yaklaşık 800 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde hane halkı borçları yüzde 2,6 arttı.

ABD'de hane halkı varlıkları, 2025 sonunda 182,9 trilyon dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Yaşını öğrenenler inanmıyor! Görüntüsüyle herkesi ters köşe yaptı
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi