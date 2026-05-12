ABD'de hane halkı borcu yılın ilk çeyreğinde 18,8 trilyon dolara çıktı

2023'ün birinci çeyreğinde ABD hane halkı borcu, yüzde 0,1 artarak 18,8 trilyon dolara ulaşırken, en büyük payı konut kredileri oluşturdu. Hane halkı borcundaki artış, yıllık bazda 591 milyar dolara kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hane halkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artarak 18,8 trilyon dolara ulaştı.

Yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 18 milyar dolarlık artış kaydeden hane halkı borcu, yıllık bazda da 591 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte 13,19 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 21 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 387 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,69 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,66 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,25 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, otomobil kredileri kaynaklı borçlar bir önceki çeyreğe kıyasla 18 milyar dolar artarken, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 6 milyar dolar ve kredi kartı borçları 25 milyar dolar azalış gösterdi.

Toplam temerrüt oranı yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde sabit kalırken, ödenmemiş borçların yüzde 4,8'inin bir tür temerrüt aşamasında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirgül Kasım:

Aileyi borçla batırıyorlar. Ev alacaksın borçla. Araba alacaksın borçla. Okul okuyacaksın borçla. Doğru değil bu sistem. Geçmişte insanlar daha sağlam yaşardı. Borç batakliğına saplanmadan.

Haber YorumlarıDilek Bulut:

Amerika'nın durumu kötü. Bizim ülke de zor durumda. Avrupalılar bunu nasıl başarmıyor anlamıyorum. Onlar disiplinli yaşıyor galiba. Bizde de böyle olsa keşke.

Haber Yorumlarıİnanç Uluyurt:

Vay be, 18,8 trilyon dolar mı? Biz 90'larda bunun onda birini görürdük Amerika'nın. Şu an ne kadar da değişti böyle şeyler, insan bazen anlayamıyor nasıl bu kadar borçlanıyolar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

