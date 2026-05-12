ABD'de hane halkı borcu yılın ilk çeyreğinde 18,8 trilyon dolara çıktı

NEW ABD'de hane halkı borcu, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hane halkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artarak 18,8 trilyon dolara ulaştı.

Yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 18 milyar dolarlık artış kaydeden hane halkı borcu, yıllık bazda da 591 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte 13,19 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 21 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 387 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,69 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,66 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,25 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, otomobil kredileri kaynaklı borçlar bir önceki çeyreğe kıyasla 18 milyar dolar artarken, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 6 milyar dolar ve kredi kartı borçları 25 milyar dolar azalış gösterdi.

Toplam temerrüt oranı yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde sabit kalırken, ödenmemiş borçların yüzde 4,8'inin bir tür temerrüt aşamasında olduğu kaydedildi.