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ABD'de enflasyon temmuzda beklentilerle uyumlu arttı

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NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri dahilinde artış gösteren TÜFE, haziranda ise aylık yüzde 0,4 azalmıştı.

Ülkede TÜFE temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentilerine paralel gelen yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, enflasyondaki aylık artışın yaklaşık 3'te 2'sini oluşturdu. Barınma maliyetleri yıllık bazda da yüzde 3,2 artış gösterdi.

Gıda endeksi de aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3 yükseldi. Buna karşın enerji endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 geriledi.

Enerji maliyetleri yıllık bazda ise yüzde 14,7 arttı.

Çekirdek enflasyon da beklentilerle uyumlu geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek TÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselmişti.

Kaynak: AA
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