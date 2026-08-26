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ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentileri Aştı

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ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda aylık yüzde 1,1 artışla 339,3 milyar dolara çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Artışta ulaşım ekipmanları siparişlerindeki yüzde 2,3'lük yükseliş etkili oldu.

NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 339,3 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri haziranda yüzde 0,5 artmıştı.

Dayanıklı mal siparişlerinde bu dönemde yaşanan yükselişte, ulaşım ekipmanları siparişlerindeki yüzde 2,3'lük artış etkili oldu.

Ulaşım ekipmanları hariç yeni siparişler temmuzda yüzde 0,4, savunma hariç yeni siparişler ise yüzde 1,3 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı mallara yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA
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