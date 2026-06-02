Haberler

ABD'de ortalama benzin fiyatı mayısta yıllık yüzde 42,2 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolara yükseldi. Motorin fiyatı da yıllık bazda yüzde 60 artışla 5,60 dolar oldu.

NEW ABD'de benzinin ortalama fiyatı mayısta aylık bazda yüzde 9,2, yıllık bazda yüzde 42,2 artış gösterdi.

ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu Mayıs 2026'ya ilişkin motor yakıtı fiyatı verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolar oldu.

Bir galon benzin fiyatı, Mayıs 2025'te 3,15 dolar seviyesindeydi.

Mayısta benzin fiyatlarındaki artış nisan ayına kıyasla ise yüzde 9,2 olarak hesaplandı.

Ülkede motorinin ortalama fiyatı da mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 60 yükselerek 5,60 dolara ulaştı.

Bu senenin nisan ayına kıyasla da yüzde 1,8 artan motorinin galon fiyatı, Mayıs 2025'te 3,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali

Ersun Yanal geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız

Aziz Yıldırım: İki ismi de alacağız
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

Casusluk yaptıklarını kabul edip tüm dünyadan özür diledi
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek

Menüye ekledikleri kaleme herkes şaştı kaldı
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var