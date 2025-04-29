ABD'de Açık İş Sayısı Mart Ayında Düşüş Gösterdi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, martta 7 milyon 192 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 288 bin azalarak 7 milyon 192 bine düştü.

Açık iş sayısı bu dönemde Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 490 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin şubat ayı verisi 7 milyon 480 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, kamu sektöründe azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 41 bin artarak 5 milyon 411 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 179 bin azalışla 5 milyon 137 bine geriledi.