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ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında, söz konusu ekonomilerin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığının ve ABD ticaretine yük getirdiğinin veya ticareti kısıtladığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Çin, AB, Singapur, İsviçre, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Japonya ve Hindistan'ın bu ekonomiler olduğu bildirildi. Meksika ve Norveç hakkında ise şu aşamada herhangi bir karara varılmadığı belirtildi.

Ülkelere yönelik soruşturma kapsamında kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere önlemler önerildiği belirtilen açıklamada, yazılı görüşlerin sunulması için 5 Ocak 2027'ye kadar süre verildiği ifade edildi.

Açıklamada, USTR'nin önerilen önlemlere ilişkin 25 Ocak 2027'de başlayacak oturumlar düzenleyeceği ve gerektiğinde oturumlara devam edeceği bilgisi verildi.

Çin'e yüzde 20'ye kadar, AB'ye yüzde 15 oranında tarife önerisi

Açıklamada, Çin'den ithal edilen ürünlerin geneline yüzde 20'ye kadar, tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirlenen ürün gruplarında ise yüzde 10'a kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının önerildiği belirtildi. Oyuncak, ev tekstili ve küçük ev aletleri gibi bazı günlük tüketim ürünlerinin ise söz konusu ek vergilerden muaf tutulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

USTR'nin açıklamasında, belirli ürünler muaf tutulmak kaydıyla AB'den ithal edilen ürünlere de En Çok Kayrılan Ülke (MFN) tarifeleri ve mevcut 301. Bölüm kapsamındaki vergiler düşüldükten sonra yüzde 15 tarife uygulanmasının önerildiği belirtildi.

Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15'e kadar ek tarife getirilmesinin değerlendirildiği, Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland'dan ithal edilen ürünlere ise yüzde 18'e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bazı ülkeler için anlaşma şartıyla daha düşük tarife değerlendirilecek

Açıklamada, Singapur'dan ithalata yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının önerildiği, bu ülkeyle karşılıklı ticaret anlaşmasına varılması veya soruşturmadaki tespitlere yanıt veren müzakerelerin sonuçlandırılması durumunda ek tarife oranının yüzde 10 olarak ayarlanabileceği bildirildi.

Hindistan'dan ithal edilen ürünlere de yüzde 25'e kadar ek tarife önerildiği, karşılıklı ticaret anlaşması yapılması halinde bu oranın yüzde 17'ye düşürülebileceği belirtildi.

Açıklamada, Vietnam'dan ithalata ise yüzde 35'e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü, bu ülkeyle ticaret anlaşması imzalanması ve Vietnam'ın belirli taahhütlerde bulunması durumunda bu oranın yüzde 20'ye çekilmesinin değerlendirilebileceği ifade edildi.

Söz konusu tarife önerilerinde bulunulurken, bazı ülkelerle varılan ticaret anlaşmalarının da dikkate alındığı kaydedilen açıklamada, belirli mevcut gümrük vergilerinin hesaplamalarda göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Soruşturmalar martta başlamıştı

USTR, 11 Mart'ta bazı ticaret partnerlerinin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Çin, AB, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan bu ticaret partnerleri arasında yer almıştı.

Süreç kapsamında yaklaşık 140 tanığın dinlendiği ve 1070 yazılı görüş alındığı kaydedildi.

Brezilya'ya yönelik tarife önlemlerinde değişiklik önerisi

Öte yandan, USTR'den yapılan bir diğer açıklamada, Brezilya'nın "makul olmayan eylem, politika ve uygulamalarına" ilişkin 301. Bölüm kapsamında alınan önlemde değişiklik önerildiği ve kamuoyundan görüş talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ülkeden ithal edilen şeker ürünlerinde verginin artırılmasının, tamamlanmış uçaklara ise yüzde 10 ek vergi uygulanmasının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA